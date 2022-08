È morto l’ultimo membro di una tribù indigena brasiliana, era isolato da 26 anni

È stato trovato morto l’ultimo membro appartenente a una tribù indigena che viveva nelle foreste dello stato di Rondonia, nel nord-ovest del Brasile, al confine con la Bolivia. Dell’uomo si sapeva pochissimo, così come di quella che era stata la sua tribù: era conosciuto come “l'uomo del buco” per via delle grosse fosse che scavava nel terreno e non aveva contatti col mondo esterno da circa 26 anni. Le sue attività però erano seguite con discrezione dalla Fundação Nacional do Índio (FUNAI), l’organizzazione governativa brasiliana che si occupa della tutela delle popolazioni indigene, che ha dato notizia della sua morte nel fine settimana.

Il corpo dell’uomo, di cui nessuno conosce il nome, è stato trovato il 23 agosto su un’amaca che era stata costruita fuori da una delle capanne in cui viveva. Le autorità brasiliane hanno fatto sapere che sul cadavere non c’erano segni di violenza e che nell’area non sono stati trovati elementi che facciano pensare alla presenza di altre persone o a possibili segni di lotta. Si ritiene che avesse circa 60 anni e che sia morto per cause naturali. Sul corpo comunque verrà effettuata un’autopsia. l’uomo abitava nel territorio indigeno Tanaru, un’area di circa 80 chilometri quadrati circondata da moltissimi allevamenti di bestiame e una delle zone più violente del Brasile. Si crede che la maggior parte dei membri della sua tribù fossero stati uccisi a partire dagli anni Settanta proprio da allevatori che volevano espandere i propri territori, e risulta che gli ultimi sei fossero stati uccisi nel 1995.

Da allora l’uomo viveva isolato dal resto del mondo: la FUNAI comunque teneva sotto controllo i suoi spostamenti osservando i ripari che costruiva con paglia e canne e le buche, che con ogni probabilità scavava per cercare di intrappolare gli animali oppure per nascondersi. In base alle prove raccolte vicino alle sue capanne, mangiava frutti come papaya e banane e coltivava mais e manioca (una grossa pianta tuberosa tipica dell’America Latina da cui si ricava la tapioca, un tipo di fecola).