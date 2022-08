Un milione di rubli per le madri con 10 figli: la mossa di Putin contro il calo demografico

Ne avevamo parlato all'inizio di giugno ed ora arriva la conferma: per contrastare il calo demografico della Russia arriva un premio in rubli alle madri che generano più figli. E’ questa la base di un decreto firmato dal Presidente Vladimir Putin. Torna in auge un premio voluto da Josep Stalin quello alla “madre eroica” Мать-героиня istituito l’8 luglio del 1944, in piena Seconda Guerra Mondiale ed era assegnato tutte le madri che partorivano e crescevano dieci o più figli (era assegnata un'onorificenza di seconda classe per almeno cinque figli, e una di prima classe tra i cinque e i dieci figli in poi ndr).

Secondo quanto stabilito nel decreto firmato dal capo del Cremlino le madri idonee riceveranno il pagamento una tantum di un milione di rubli (equivalenti a circa 14 mila euro) non appena il decimo figlio vivente compia un anno. Putin ha affermato che nel Paese stanno gradualmente tornando le famiglie numerose da quando ha proposto per la prima volta di ripristinare il titolo di 'Madre Eroica' in occasione della Giornata internazionale del bambino, il primo giugno.

Si pensa così di far fronte alla crisi demografica della Russia, che ha 145,1 milioni di abitanti, con un calo di circa 400.000 persone all'inizio del 2022. Il tasso di flessione della popolazione russa è quasi raddoppiato dal 2021 - quando la pandemia di coronavirus ha portato al più grande calo demografico naturale dalla fine dell'Unione Sovietica - e quasi triplicato dal 2020

Ai tempi di Stalin il titolo era accompagnato dal conferimento dell' "Ordine della Madre eroica" e da un certificato rilasciato dal Presidium del Soviet Supremo. Eventuali figli deceduti per atti eroici, ragioni militari o in circostanze particolarmente degne di rispetto, comprese le malattie professionali venivano comunque conteggiati. Le madri premiate potevano fregiarsi di un distintivo composto da una stella d'oro con raggi d'argento tra le punte; era incastonato su un nastro metallico smaltato di rosso recante le parole "Мать-героиня" (madre eroica). Ad esse era anche concesso un certo numero di privilegi relativi alla pensione di anzianità e a facilitazioni nel pagamento della bollette per servizi di pubblica utilità nonché forniture di cibo e di altri beni.

Circa 430.000 donne furono insignite del titolo durante la sua vigenza. Il solo uomo premiato fu Veniamin Petrovič Makarov di Orenburg che allevò dodici figli adottivi.

Il premio istituito è stato in vigore fino al 1991 come in Ucraina dove è stato reintrodotto nel 2004.