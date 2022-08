Covid: 26.693 nuovi casi e 152 decessi nelle ultime 24 ore, curva epidemica ancora in calo

Nelle ultime 24 ore sono 26.693 i nuovi casi in Italia contro i 28.433 di ieri. I tamponi processati sono 177.819 (ieri 189.141) con un tasso di positività stabile al 15%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 152 (ieri 130) per un totale da inizio pandemia pari a 173.853. Scendono le terapie intensive (-15) per un totale di 306 e i ricoveri (-315) per un totale di 8.043. Il numero dei guariti è di 51.821.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 51.821 per un totale che sale a 20.366.510. Gli attualmente positivi nelle ultime 24 ore sono 914.928, di cui 906.579 in isolamento domiciliare.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più nuovi casi Covid è il Veneto 3.204 (ieri 3.245), seguito da Lombardia 2.975 (ieri 3.224), Campania 2.290 (ieri 2.571), Sicilia 2.212 (ieri 2.446). I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.455.291.