Donna 91enne sventa una truffa telefonica da 9 mila euro e consegna la malvivente alla polizia

L’inaspettata lucidità di una 91enne ha sventato una truffa telefonica e consegnato la malvivente alla polizia.

L’anziana, residente nella provincia di Como, è stata contattata telefonicamente da una donna che, con la scusa di aiutare il figlio malato di Covid e ricoverato in ospedale a proseguire le terapie, le chiedeva di versare 9 mila euro. Quando la truffatrice si è presentata alla porta dell’abitazione della donna per riscuotere i soldi, ha trovato però ad attenderla gli agenti della polizia.

A raccontare l'episodio, riportato dalla Provincia di Como, è un familiare della signora che, pur mantenendo l'anonimato, riferisce l'accaduto per aiutare anche altri anziani a difendersi.

"Per fortuna ero in casa quando è arrivata la chiamata – spiega il parente, che ha sporto denuncia per l'accaduto - Una voce, dall'altro capo della cornetta, segnalava che il figlio era gravemente malato di Covid, ricoverato all'ospedale Valduce, e che per essere salvato necessitava di una serie di costose iniezioni". L'anziana ha subito capito di essere di fronte a un tentativo di truffa e, con l'aiuto del parente, ha chiamato la polizia, facendo scattare la trappola.