A Cagliari temporali e raffiche di vento. Stromboli invasa da acqua e fango

Il passaggio della perturbazione che sta viaggiando sull’Italia va da nord a sud, sta disegnando una cartina a macchia di leopardo che non risparmia nessuno. Per oggi sorvegliate speciali Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia dove arriveranno grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Nel pomeriggio sarà la volta del Trentino-Alto Adige, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. La notte, però, è stata burrascosa, nel senso della parola. Danni pesantissimi sull’isola di Stromboli nelle Eolie. Un nubifragio ha allagato strade e case. Alcuni cittadini sono stati evacuati mentre volontari della Protezione Civile e Vigili del Fuoco ancora stanno lavorando. In alcuni punti dell'isola il terreno ha ceduto e in altri detriti e ceneri sono venuti giù dalla montagna. Intanto monta la rabbia fra gli abitanti che puntano il dito contro la mancata messa in sicurezza della montagna dopo che l'incendio di tre mesi fa.

Ansa Maltempo: fango invade Stromboli

In Sardegna piogge e forti raffiche di vento. A Cagliari hanno impegnato i Vigili del Fuoco fino a tarda sera. Il quadro è di auto sommerse dall’acqua, tetti scoperchiati, alberi caduti come stecchini. A Sestu le raffiche di vento hanno strappato un impianto fotovoltaico dal tetto di un capannone e parte è finito in strada. A Cagliari alcune parti di un ponteggio sono volati in strada. Salvati dalla Guardia Costiera due canoisti in difficoltà nelle acque del Poetto. Messi in salvo, grazie all'intervento dei piloti del porto, gli occupanti di due imbarcazioni a vela e un gommone che avevano chiesto aiuto perché non riuscivano a rientrare in porto.

Ansa Maltempo: nubifragio su Cagliari