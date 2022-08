A metà seduta indici europei in rialzo sostenuti dai future Usa

Avvio di settimana con il segno più in Europa. Nonostante le tensioni geopolitiche anche i future che anticipano l’apertura di Wall Street sono positivi. L’attesa è rivolta a mercoledì quando uscirà il nuovo dato sull’inflazione statunitense, cruciaIe in vista delle nuove mosse della Federal Reserve sui tassi. In questo contesto Milano sale dello 0,45%, poco meno di Londra, Francoforte e di Parigi (+1,01%), la migliore oggi. Piazza Affari è penalizzata dall’andamento europeo del settore bancario, che pesa molto sul listino milanese. Sul fronte dell’energia, il petrolio continua a scendere in previsione di un rallentamento della produzione. Il Brent del Mare del Nord a 94 dollari al barile si conferma sotto i valori precedenti l’invasione della Russia in Ucraina. Resta ancora molto elevato il prezzo del gas naturale a 195 al megawattora, gli stessi valori di venerdì scorso. L’andamento della campagna elettorale per il rinnovo del nostro Parlamento si fanno sentire sul mercato dei titoli di Stato. Le vendite sul nostro Btp decennale fanno salire il rendimento al 3,02%, in controtendenza rispetto ai titoli degli altri paesi.