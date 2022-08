Abraham risponde a Vlahovic, tra Juventus e Roma finisce 1-1

Una partita avara di emozioni tra le formazioni di Allegri e Mourinho: all'Allianz Stadium di Torino finisce 1-1. Juventus in vantaggio al primo minuto, con una rete segnata da Vlahovic, su punizione procurata da Cuadrado per fallo di Matic. BIanconeri padroni del campo nelle successive fasi di gioco, dopo un quarto d'ora Cuadrado tenta il raddoppio grazie a una bella palla di Miretti, ma il tiro si infrange tra le mani di Rui Patricio. Al 25' l'arbitro, dopo aver consultato il Var, annulla il gol di Locatelli che avrebbe portato i padroni di casa sul 2-0: colpa di un tocco di mano precedente di Vlahovic.

Un'altra occasione per i bianconeri sfuma al 9', con una conclusione di Cuadrado che finisce fuori di poco. La Roma, fino a quel punto incolore, riesce a prendere in mano il gioco e al 24', sugli sviluppi di un corner, un assist di Dybala permette ad Abraham di colpire di testa in mezzo all'area e infilare la porta di Szczesny. Nei successivi 25 minuti succede poco, la partita termina sull'1-1 e si interrompe così la serie di tre vittorie di fila della Juventus nei precedenti testa a testa.

In attesa delle altre sfide della giornata, i giallorossi mantengono la vetta insieme a Lazio e Torino, mentre la Juve sale a quota cinque.

"Nel primo tempo abbiamo avuto fortuna, nel secondo fatto un po' di più. Se analizzo la partita, alla fine abbiamo meritato di segnare. Sono contento per il risultato, perchè uscire con un risultato così è positivo. Un punto che va bene per noi", commenta Jose Mourinho.

Per Massimiliano Allegri "il campionato è lungo e a volte queste partite puoi anche perderle. Nel finale abbiamo rischiato e sarebbe stato un problema psicologicamente. La squadra ha fatto una buona partita, aggressivi, bene tecnicamente. Ma bisogna migliorare. Sono contento per quello che abbiamo fatto, una bella partita giocata con attenzione contro una grande squadra come la Roma",

Cremonese - Torino 1-2

Debutto casalingo infelice per la Cremonese, che resta a zero punti in classifica, battuta 2-1 dal Torino. Nelle prime fasi della partita tenta un paio di tiri in porta, che finiscono fuori. Dopo un primo tentativo al 13', al 18' i granata vanno a rete con Vlasic. I padroni di casa cercano di riprendersi, al 20' Milinkovic Savic para un tiro da fuor area di Bianchetti. Il raddoppio del Torino arriva al 20' del secondo tempo, con Radonjic servito da Vojvoda . Al 34' la Cremonese accorcia le distanze con Sernicola che scaglia un tiro a giro sotto la traversa, ma è l'ultima rete della partita.

I tabellini

Juventus-Roma 1-1 (1-0) Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro; Rabiot (13' st Zakaria), Locatelli (41' st Rovella), Miretti (32' st Milik); Cuadrado (32' st McKennie), Vlahovic (41' st Kean), Kostic (23 Perin, 36 Pinsoglio, 15 Gatti, 24 Rugani, 30 Soulé). All. Allegri.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (1' st El Shaarawy), Smalling, Ibanez; Karsdorp (17' st Celik), Matic, Cristante, Spinazzola (1' st Zalewski); Pellegrini (48' st Bove), Dybala (33' st Kumbulla); Abraham. (63 Boer, 99 Svilar, 14 Shomurodov, 17 Vina, 65 Tripi). All. Mourinho.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Reti: nel pt 2' Vlahovic, nel st 24' Abraham Angoli: 5-4 per la Roma Recupero: 1' e 4'.

Ammoniti: Locatelli, Cristante, Kostic per gioco falloso.

Spettatori: 41.003 per un incasso di 3.272.611,00 euro.

Cremonese-Torino 1-2 (0-1).

Cremonese (3-4-1-2): Radu, Aiwu (39' st Quagliata), Bianchetti, Vasquez, Baez (16' st Buonaiuto), Escalante (39' st Ciofani), Pickel (23' st Ascacibar), Valeri, Zanimacchia (16' st Sernicola), Dessers, Okereke. (00 Saro, 45 Sarr, 11 Di Carmine, 18 Ghiglione, 19 Castagnetti, 23 Acella, 44 Lochoshvili, 60 Ndiaye, 62 Milanese, 74 Tsadjout). All.: Alvini.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic, Schuurs, Buongiorno (24' st Djidji), Rodriguez, Singo, Linetty, Ricci, Aina (10' st Vojvoda), Vlasic, Radonjic (39' st Pellegri), Sanabria (39' st Lukic). (1 Berisha, 89 Gemello, 2 Bayeye, 14 Ilkhan, 19 Lazaro, 21 Adopo, 23 Seck, 36 Garbett). All.: Juric.

Arbitro: Valeri di Roma 2.

Reti: nel pt 17' Vlasic; nel st 19' Radonjic, 34' Sernicola.

Angoli: 3-3.

Recupero: 1' e 5'.

Ammoniti: Aina, Buongiorno, Linetty per gioco falloso Spettatori: 20.000.