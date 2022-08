Si è spento a 93 anni nella sua casa di Cosenza, dopo lunghi mesi di malattia, Emanuele Giacoia, icona del giornalismo sportivo, voce storica della trasmissione “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” e cronista di “90° Minuto”. Nato a Grassano (Matera) il 4 marzo 1929, dopo la sua lunga esperienza in Rai, che lo ha portato anche alla guida della Tgr Calabria, ha diretto per anni il Quotidiano del Sud.