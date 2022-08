Addio a Piergiorgio Branzi, volto "bello" della Tv anni 60

Un toscano vero, legato alla sua terra. Nonostante la pronuncia perfetta che aveva acquisito entrando alla Rai, la sua inflessione era una punta di orgoglio. Era nato a Signa, nei pressi di Firenze, nel 1928, e iniziò a dedicarsi alla fotografia nei primi anni ‘50. Nel 1955 fece un viaggio attraverso l’Italia Meridionale e, armato di macchina fotografica, realizzò uno dei più completi reportage fotografici sulle condizioni sociali dell’Italia del dopoguerra. Nel 1962 abbandonò la fotografia come passione e diventò un giornalista Rai dopo aver collaborato con il “Mondo” di Mario Pannunzio. Sempre elegante, i modi gentili erano una sua caratteristica.

Il Direttore del Telegiornale, Enzo Biagi, decise di mandarlo a Mosca, dove aprì la prima sede di corrispondenza giornalistica di un emittente radiotelevisiva italiana.

A Mosca continuò a scattare, ma una volta chiusa questa esperienza abbandonò la fotografia per 30 anni.

Tornato a Roma fu scelto tra i conduttori del Telegiornale degli anni 70. Tutti lo consideravano “un bello”, ma non se faceva mai un vanto. Innamorato della moglie Gloria e dei figli, Simone e Silvia, amava il mare (l’Argentario) e la vela. Gli piaceva portare in giro i figli e i loro amici sulla sua barca “Mykonos”.

Dopo un breve passaggio al Prix Italia come Direttore andò in pensione come giornalista, ma riprese la fotografia ottenendo incredibili risultati.

Branzi riconosceva l’influenza della tradizione figurativa toscana sul suo lavoro e sulla sua predilezione per il bianco e nero diceva: “Preferisco il bianco e nero perché negli anni Cinquanta, quando ho cominciato, il colore era una costosa curiosità. Ma anche perché noi toscani consideriamo il disegno l’“etica” stessa di ogni espressione figurativa”.

Le sue opere sono state esposte dai musei di tutto il mondo: dal Museum of Modern Art di San Francisco al Guggenheim di New York, dal Fine Art Museum di Houston alla Bibliothèque nationale de France di Parigi, dalla Tate Gallery di Londra al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia di Madrid.