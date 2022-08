Afghanistan: esplosione in una moschea a Kabul, si temono molte vittime

Una forte esplosione si è verificata in una moschea di Kabul durante le preghiere serali e si teme che ci siano molti morti e feriti. La polizia ha parlato di vittime, ma senza dare dati sul numero preciso. Un funzionario dell'intelligence talebana ha riferito a Reuters che fino a 35 persone potrebbero essere state ferite o uccise, tra le quali anche l'imam della moschea, e il bilancio potrebbe aumentare ulteriormente. Al Jazeera ha citato un funzionario non identificato che avrebbe riportato un bilancio di 20 vittime. L'ospedale di Emergency della città ha twittato di aver ricevuto 27 pazienti feriti nell'esplosione, incluso un bambino di sette anni.

Anche l'imam della moschea tra i morti

Anche l'imam della moschea di Abu Bakr al Siddiqi figura tra i morti dell'esplosione avvenuta nel corso della preghiera serale nel luogo di culto: lo riferisce un responsabile talebano coperto da anonimato al Guardian.

I talebani condannano l'attacco

I talebani hanno condannato l'attacco alla moschea di Kabul. "L'emirato islamico dell'Afghanistan condanna fermamente l'esplosione in una moschea nella zona di Khairkhana a Kabul. Gli assassini della gente comune e gli autori di tali crimini saranno presto catturati e puniti per le loro azioni efferate", ha scritto su Twitter Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani.

Emergency: “È la sesta esplosione in un mese”

È di 27 pazienti, di cui tre morti, il bilancio provvisorio delle ammissioni al Centro chirurgico per vittime di guerra di Emergency a Kabul a seguito dell'attentato avvenuto questa sera nel distretto 17 della capitale. Sono già sei solo nel mese di agosto le esplosioni gestite nell'ospedale di Emergency, 16 dall'inizio dell'anno. A pochi giorni dal 15 agosto, anniversario dell'abbandono del Paese da parte delle forze internazionali e dell'instaurazione del governo talebano in Afghanistan, l'ennesima esplosione nella capitale ricorda che nonostante la guerra sia finita la situazione di sicurezza nel Paese rimane delicata, si legge in una nota della ong. '

'A seguito dell'esplosione di oggi abbiamo ammesso nel nostro Centro chirurgico per vittime di guerra a Kabul 27 pazienti, di cui 5 minori, uno di loro è un bambino di 7 anni - spiega Stefano Sozza, Country Director di Emergency in Afghanistan. Due pazienti sono arrivati morti, uno è morto al Pronto Soccorso. Solo nel mese di agosto abbiamo gestito nel nostro Centro 6 mass casualty, per un totale di quasi 80 pazienti. Inoltre durante questo anno abbiamo continuato a ricevere quotidianamente feriti da arma da fuoco, da proiettili a schegge, da arma da taglio, soprattutto coltellate, da esplosioni di mine e ordigni improvvisati. Il Paese soffre le conseguenze di un lunghissimo conflitto che ha minato il suo futuro".

Secondo Unama, United Nations Assistance Mission in Afghanistan, nel periodo compreso tra metà agosto 2021 e metà giugno 2022 sono state 2.106 le vittime civili (700 uccisioni, 1.406 feriti) di attacchi riconducibili a gruppi armati. Emergency durante quest'anno ha gestito nel suo Centro chirurgico per vittime di guerra di Kabul 16 mass casualty. A distanza di un anno dall'abbandono delle forze internazionali e dall'instaurazione del governo talebano in Afghanistan, Emergency conta più di 16.000 ammissioni negli ospedali di Kabul, Lashkar-gah, Anabah; 3.000 ammissioni solo a Kabul, dove ancora per più del 90% si è trattato di vittime di guerra.