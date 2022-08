Afghanistan: la vita rinasce con un pastificio

Selene Biffi si mette subito all’opera in cerca di una partnership per far si che il sogno di Sima non sia perduto per sempre. E decide di rivolgersi alla C ooperativa agricola Girolomoni che nasce per ” restituire dignità alla terra e ai suoi guardiani, i contadini”.

Il racconto di Sima ripercorre le tappe del suo sogno: ” Nel 2018 , avevo avviato quest’attività, nel nord dell’Afghanistan, con uno staff composto da 9 donne impegnate nella produzione e 2 uomini attivi nella distribuzione. Eravamo riusciti ad affermarci sul territorio stipulando contratti con ministeri, ONG e ospedali locali per la vendita della nostra pasta. Tra l’altro, siamo stati insigniti del premio Bibi Khadija Annual Award dalla Camera di Commercio femminile afghana”. Ma un anno fa sono arrivati i talebani: “Ci hanno requisito il materiale hanno mandato a casa tutte le donne e ci hanno costrette a chiudere. Sono riuscita a portare via solo le macchine a manovella per fare la sfoglia”.

La partnership stretta tra She Works for Peace, di Selene Biffi, e la Cooperativa Girolomoni ha permesso di riaprire l’attività. Oggi sono 11 le donne che hanno ripreso a lavorare al pastificio, inclusa Sima. Tra di loro, c’è chi prima del regime talebano lavorava come insegnante, chi come cuoca in un ristorante, e chi invece studiava all’università. Con famiglie numerose – tra i 2 e i 6 bambini a famiglia – e, in alcuni casi, vedove o con mariti malati, queste donne sono le uniche a lavorare per poter supportare i loro famigliari al momento. Per tutte loro, il pastificio rappresenta dunque l’unico modo di provvedere alle loro famiglie, in un momento tanto complicato per il Paese.

La cooperativa agricola Girolomoni ha messo a disposizione le risorse necessarie per coprire i primi mesi di attività, come spiegano Daniela Bellini e Maria Girolomoni: “Questi fondi sono impiegati per il salario dei dipendenti, l’acquisto dei prodotti, le utenze, il trasporto dei materiali, gli strumenti per la lavorazione e il confezionamento della pasta. È un kit di primo soccorso, ma speriamo che, frattanto, altre aziende italiane decidano di affiancarci per dare continuità al progetto e permettere a Sima di alimentare la speranza, assicurando lavoro e dignità in un Paese difficile. Da donne che vivono nella parte fortunata del mondo vogliamo dare il nostro contributo a madri. figlie e lavoratrici di sperare in un futuro diverso".

L’ ulteriore sogno di Sima e di chi lavora con lei è che in un futuro, non troppo lontano, il pastificio possa espandere la produzione e contribuire all’agricoltura locale, con l’acquisto di materie prime in loco ma anche lavorando con i produttori per migliorare la qualità di grani e farine. Ma soprattutto c’è la volontà di creare ulteriori opportunità lavorative per le donne.