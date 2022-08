Marco Cappato annuncia la morte di Elena in Svizzera. Andrà ad autodenunciarsi

“Mi sono trovata davanti a un bivio. Una strada più lunga che mi avrebbe portato all'inferno, una più breve che poteva portarmi qui in Svizzera, a Basilea: ho scelto la seconda”: Elena, 69 anni, di Spinea (in provincia di Venezia) ha scelto un videomessaggio per raccontare il suo addio alla vita. Un congedo per il quale si è rivolta a Marco Cappato , tesoriere dell’ Associazione “Luca Coscioni” , che ha accettato di accompagnarla a morire. Lo ha annunciato lui stesso sulla propria pagina Facebook, precisando che ha già deciso di andare ad autodenunciarsi.

Elena aveva ricevuto la diagnosi di microcitoma polmonare a inizio luglio 2021. Da subito i medici le avevano detto che avrebbe avuto poche possibilità di uscirne. Dopo tentativi di cure, le è stato comunicato che c'erano ancora pochi mesi di sopravvivenza: una situazione che sarebbe diventata via via sempre più pesante. “Non ho nessun supporto vitale per vivere, solo una cura a base di cortisone: non potevo fare altro che aspettare che le cose peggiorassero” spiega nel video di addio. “Ho deciso di terminare la mia vita prima che fosse stata la malattia, in maniera più dolorosa, a farlo. Io ho parlato con la mia famiglia, ho avuto la comprensione e il sostegno. Ho chiesto aiuto a Cappato perché non volevo che i miei cari, accompagnandomi, potessero avere delle ripercussioni legali per una decisione che è sempre stata solo mia”.

La differenza con il caso del Dj Fabo

Cappato domani mattina si recherà in una stazione dei carabinieri di Milano, in via delle Fosse Ardeatine, per autodenunciarsi per il reato di aiuto al suicidio. Una fattispecie prevista dall'articolo 580 del Codice penale che prevede pene che possono raggiungere anche i 12 anni di reclusione. Il tesoriere dell'Associazione “Luca Coscioni” rischia, quindi, di finire sotto processo in quanto il caso di Elena non rientra tra quelli contemplati dalla Corte Costituzionale in tema di suicidio medicalmente assistito. La donna, infatti, non era tenuta “in vita da trattamenti di sostegno vitale”: si tratta di uno dei quattro elementi previsti dalla sentenza, la 242 del 2019, dalla Consulta sul caso Cappato\Dj Fabo per l'accesso alla tecnica in Italia. Dal punto di vista giudiziario, l'autodenuncia del tesoriere della Coscioni, assistito dall'avvocato Filomena Gallo, segretario nazionale dell'associazione, finirà all'attenzione dell'Ufficio primi atti della Procura di Milano e i pm potrebbero formalmente aprire un fascicolo di indagine nelle prossime settimane.