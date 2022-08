La dichiarazione della famiglia Heche: “Improbabile che sopravviva all’incidente"

L'attrice americana Anne Heche si trova in condizioni disperate ed è ricoverata presso il Grossman Burn Center dell'ospedale di West Hills, a nord di Los Angeles. L'attrice la scorsa settimana è stata vittima di un terribile incidente d’auto.

Un rappresentante della famiglia, in un comunicato rilanciato dai media internazionali, ha dichiarato che ha subito un “grave danno anossico cerebrale”. Una tale lesione è causata da una prolungata mancanza di ossigeno al cervello. “Non ci si aspetta che sopravviva”, continua il comunicato. "È stata una sua scelta quella di donare i suoi organi ed è tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali".

Il comunicato prosegue con il ricordo della famiglia: “Anne aveva un cuore enorme che ha toccato tutti coloro che ha incontrato con il suo spirito generoso. Più che il suo straordinario talento, ha diffuso la gentilezza e la gioia come il lavoro della sua vita. Sarà ricordata per la sua coraggiosa onestà”

Lo scorso 5 agosto, Heche, 53 anni, si è schiantata a bordo della sua Mini Cooper contro una casa di Los Angeles. A seguito dell'impatto, la vettura della donna, protagonista di "Donnie Brasco" e il remake di "Psycho", ha preso fuoco.