Anne Heche non ce l'ha fatta: dichiarata ufficialmente morta a una settimana dall'incidente

È stata dichiarata ufficialmente morta Anne Heche, l’attrice statunitense, 53 anni, rimasta coinvolta in un grave incidente automobilistico esattamente una settimana fa. Come riporta la Reuters, non è più alimentata da supporti vitali, le macchine che la tenevano in vita sono state staccate.

Heche si era schiantata il 5 agosto con la sua Mini Cooper, che subito dopo si è incendiata, contro una casa a Los Angeles. Già nelle scorse ore il drammatico annuncio dei famigliari aveva lasciato poche speranze sulle sue condizioni: “Purtroppo, a causa del suo incidente, Anne ha subìto una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche. Non dovrebbe sopravvivere”. Pochi minuti fa, la conferma della morte.

L'attrice aveva da tempo scelto di donare i suoi organi ed era stata tenuta in vita per valutare se i suoi organi fossero nelle condizioni di essere donati. “Anne aveva un cuore enorme e toccava tutti quelli che incontrava con il suo spirito generoso. Sarà ricordata per la sua coraggiosa onestà e mancherà la sua luce” ha dichiarato il portavoce della famiglia e degli amici. Ex compagna dell'attrice Ellen DeGeneres, conosciuta per il suo ruolo nella soap opera Another World, Destini in Italia, per la quale ha vinto un Daytime Emmy nel 1991, la Heche ha recitato in numerosi film degli anni '90, tra cui Six Days, Seven Nights, Donnie Brasco e I Know What You Did LastSummer. Lascia due figli, di 20 e 13 anni.