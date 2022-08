Annullata l'amichevole a Tel Aviv tra Juventus e Atletico Madrid

È stata annullata l'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid in programma domani sera al Bloomfield Stadium di Tel Aviv. Lo riferisce il team spagnolo in una nota, motivando la scelta con "le tensioni di sicurezza nel sud di Israele". La Striscia di Gaza si trova a solo 70 chilometri da Tel Aviv.

La decisione è stata presa in accordo con le rispettive squadre, che comunicano che "i detentori dei biglietti saranno rimborsati automaticamente attraverso gli stessi strumenti di pagamento utilizzati per l’acquisto entro 14 giorni".

Ai giocatori dell'Atletico la decisione è stata comunicata dopo l'allenamento alla cittadella sportiva di Majadahonda e poco prima che si imbarcassero per il volo verso Israele. Decisivi, secondo il giornale spagnolo Marca, sono stati i dubbi del club bianconero e l'indisponibilità dell'Atletico a partire senza avere la certezza che l'amichevole si disputasse. La squadra madrilena spera comunque di poter affrontare la Juve in un'altra sede o di organizzare un'altra amichevole in vista dell'esordio nella Liga, il 15 agosto contro il Getafe.