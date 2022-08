Apertura in calo per le borse europee

L’ultima seduta della settimana si è aperta con gli indici europei in calo. La preoccupazione maggiore dei mercati resta legata alle mosse delle banche centrali negli Stati Uniti come in Europa. I tassi vanno alzati, facendo salire il costo di prestiti e investimenti, per contenere l’inflazione che in Europa sfiora il +10% annuo. Ma l’intervento non deve essere tale da indebolire troppo l’economia. In questo quadro Milano cede dello 0,51% in linea con altre principali piazze continentali. Negativo anche il bilancio settimanale di Piazza Affari attorno al mezzo punto percentuale.

Dal fronte delle materie arriva un leggero calo del gas naturale. Il prezzo, dopo aver superato i 240 euro al megawattora, è sceso a quota 236. Rispetto a una settimana fa il gas fa segnare un progresso del 14%.

Più stabile il petrolio con il prezzo del Brent del Mare del Nord che a 95,50 dollari al barile si conferma da una settimana sotto i valori di inizio della guerra.

La prospettiva dell’aumento dei tassi da parte della Federal Reserve spinge il dollaro. L’Euro torna ad avvicinarsi alla parità a 1,0082, ai minimi del mese.