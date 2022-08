Attacco contro bus a Gerusalemme, almeno 8 feriti. Quattro sono americani della stessa famiglia

Secondo quanto riferito dalla polizia, la sparatoria sarebbe avvenuta vicino la tomba di Davide, non lontano dal Muro del pianto, nella città vecchia di Gerusalemme. “Ci sono un totale di sette feriti, tutti coscienti, una donna e sei uomini, di cui due sono gravi”, ha spiegato Zaki Heller, Portavoce del Magen David Adom, l'equivalente israeliano della Croce Rossa, in un primo momento.

"Ho parlato con le famiglie e pregherò per loro. Continuiamo a monitorare la situazione", aggiunge Nides in un post su Twitter. A dare ulteriore conferma anche un portavoce dell'ambasciata Usa a Gerusalemme. Secondo le prime informazioni, i quattro cittadini statunitensi rimasti coinvolti nell'attentato erano arrivati in Israele dalla loro città natale di Williamsburg, New York, mercoledì. Sarebbero tutti membri della stessa famiglia e farebbero parte della movimento chassidico Satmar. Lo riporta il Jerusalem Post.

La polizia ha arrestato un palestinese sospettato di aver compiuto l'attentato, ha reso noto la radio militare israeliana. Secondo l'emittente viene interrogato per verificare se sia effettivamente l'autore della sparatoria. Si tratterebbe di Amir Sidawi, palestinese di 26 anni con cittadinanza israeliana, riferiscono i media israeliani.

Secondo il Time of Israel l'uomo è giunto in taxi alla stazione di Polizia dove si è costituito. Secondo quanto riferito da fonti della sicurezza a Haaretz, la polizia aveva scoperto l'identità dell'aggressore intorno alle 4 del mattino e aveva iniziato a circondare la sua abitazione nel quartiere di Silwan, a Gerusalemme Est, e le case dei suoi familiari.

Dopo aver cercato di chiedere aiuto ai parenti, il sospetto, resosi conto di non avere vie di fuga, ha preso un taxi e si he recato alla stazione di polizia di Moriah, dove si è consegnato. Non risulta affiliato a nessuna organizzazione palestinese ed era stato incarcerato per cinque anni per un attacco con coltello. Il sospetto è stato consegnato allo Shin Bet, il servizio di intelligence interno israeliano.