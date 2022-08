Aurora Ramazzotti è incinta. Dopo i 'rumors' di ieri, oggi la conferma sul magazine 'Chi'

Dopo il gossip sfrenato di ieri, gli annunci e le smentite di Tommaso Zorzi, noto influencer e amico di Aurora, dopo l’anticipo della notizia sui social da parte di Alfonso Signorini, la conferma ufficiale arriva dal settimanale ‘Chi’ oggi in edicola: Aurora Ramazzotti aspetta un bambino. Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker diventeranno presto nonni. Sulla novità che ha travolto la famiglia allargata non mancano aneddoti e retroscena che hanno fatto seguito all’annuncio in famiglia.

La scoperta della gravidanza

La novità sarebbe stata svelata ai familiari durante la vacanza che Aurora e il compagno Goffredo Cerza, avrebbero trascorso in Sardegna proprio con i genitori di lei. A svelare l’ipotesi di una maternità sarebbe stato un test di gravidanza acquistato da Aurora in una farmacia dell’isola. Da lì in poi i ‘rumors’ si sono rincorsi, fino allo scoop del settimanale di Signorini.

Secondo quanto riporta il magazine, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, “hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga; entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione”.

Smentito invece il vociferato ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante, diffuso dopo la fine della liason della Hunziker con il medico Giovanni Angelini. L'ipotesi di un riavvicinamento tra i due, che aveva fatto sognare i fan nostalgici della coppia, in realtà non era tale. La frequentazione più stretta sarebbe il frutto di questa splendida novità.

Dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati ancora non sono arrivate, ma nemmeno smentite.