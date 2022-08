Australia: frammenti di un razzo Space X ritrovati da due pastori nel mezzo di un'area montuosa

Un monolite nero nel mezzo di un’area isolata a Dalgety, vicino alle Snowy Mountains, in Australia.

È quanto si sono trovati davanti due pastori che non avevano idea di cosa fosse quello strano oggetto ed altri particolari elementi comparsi dal nulla in mezzo agli altopiani.

Per capire a chi o a cosa appartenessero quegli oggetti fuori contesto si sono dovuti rivolgere all'astrofisico Brad Tucker.

"Sono tutti allevatori di pecore, identificare frammenti e veicoli spaziali non è la loro area di competenza – ha dichiarato l'astrofisico.- Non ci sono stati danni per loro, ci ho parlato parecchie volte ormai, sono fantastici. Volevano solo risposte e sapere se dovessero averne paura".