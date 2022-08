Austria: medico si suicida in seguito a minacce No Vax. Sospettato neonazista di Berlino

Monta la protesta dei sindacati in Austria dopo che una dottoressa, medico di famiglia, si è tolta la vita in seguito a minacce di morte da parte di attivisti no vax durate per mesi. La notizia è stata diffusa dal quotidiano The Guardian.

Lisa-Maria Kellermayr convinta sostenitrice dei vaccini contro il Covid e altre patologie, è stata trovata morta venerdì nel suo studio nella località di Seewalchen am Attersee. I pubblici ministeri hanno detto ai media di aver trovato tre biglietti che facevano riferimento all'intenzione di suicidarsi e di non aver intenzione di eseguire un'autopsia.

La sua morte ha suscitato grande emozione in Austria, con veglie e manifestazioni. Nella sua ultima intervista al Der Standard, Kellermayr aveva detto di sentirsi abbandonata dallo stato. I giornalisti che hanno lavorato sull'inchiesta hanno affermato di aver avuto poche difficoltà a rintracciare la persona sospettata dalle minacce alla dottoressa nell'area di Berlino, identificandolo come una figura della scena neonazista.

Inoltre sono anche riusciti a rintracciare un uomo dell'Alta Baviera che aveva minacciato di mettere Kellermayr davanti a un "tribuno del popolo", accusandola di tradimento.

Nel suo ultimo Tweet del 22 giugno, la dottoressa aveva lanciato un allarme: “Da oltre 7 mesi riceviamo ad intervalli irregolari minacce di morte da militanti anti-Covid e anti-vaccinazione”.