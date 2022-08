Usa. Auto contro la folla: 1 morto e 17 feriti. Conducente ha poi ucciso un'altra donna, arrestato

Almeno due persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite nella Pennsylvania orientale dopo che un individuo ha investito con la sua auto una folla raccolta per un evento di beneficenza, quindi si è dato alla fuga e ha poi ucciso una donna in una località vicina. Tra i feriti, quattro versano in condizioni critiche.

Il sospetto, identificato come Adrián Oswaldo Sura Reyes, 24 anni, è stato arrestato ed è già comparso in tribunale, accusato di omicidio volontario, riporta NBC News, citando la Polizia di Stato della Pennsylvania.

Diverse decine di persone stavano partecipando all'evento di beneficenza nel comune di Berwick organizzato per aiutare le famiglie di dieci vittime di un incendio. L'individuo è piombato sulla folla, quindi è sceso dall'auto e ha attraversato il fiume che separa Berwick dal vicino comune di Nescopeck. Lì, ha aggredito una donna, uccidendola a colpi di martello, poco prima di essere arrestato. L'altra vittima è morta sul luogo in cui si teneva l'evento di beneficenza.