Autority energia: rincari del 100% sulle tariffe da ottobre

Dal primo ottobre si rischiano " incrementi superiori al 100% ". L'allarme viene dall' Arera - l'autorità per l'energia - in una segnalazione inviata a governo e parlamento: "In relazione alle criticità legate agli elevati prezzi del gas naturale - scrive l'autority - è atteso un incremento delle bollette per le famiglie, stimabile di oltre il 100% rispetto al trimestre in corso". L'Arera valuta l'ulteriore possibile balzo in alto delle tariffe a partire dal prossimo ottobre, laddove "si mantenessero i livelli delle quotazioni degli ultimi giorni".

Le cause, analizza l'Arera, sono da addebitarsi alla guerra ed al contesto internazionale del mercato del gas, che hanno determinato "Forti criticità per il sistema nazionale in relazione alla situazione di crisi dei sistemi energetici, legata ai prezzi estremamente elevati raggiunti sui mercati all’ingrosso, in particolare negli ultimi giorni, per effetto dell’ormai conclamato uso del gas quale strumento di pressione sulle economie europee".

E' l'attuale contesto di guerra, a determinare "una situazione congiunturale di forte tensione sui mercati dell’energia". Ed il mese di agosto (senza i consumi da riscaldamento) non aiuta, perchè le necessità di stoccaggio - il 90% prima dell'inverno, come dispone l'Unione Europea - non fanno diminuire le esigenze di approvvigionamento delle società, comportando una "Difficoltà per gli esercenti la vendita, a reperire sui mercati all’ingrosso i volumi necessari per soddisfare la domanda, inclusa quella per uso domestico e per molti clienti finali". Difficoltà di reperimento della materia prima, il gas, si tradurranno in un aumento dei prezzi della stessa, facendo quindi lievitare i prezzi in bolletta.