Avvio debole per le Borse europee nella settimana di Jackson Hole

Avvio debole per le Borse europee, sulla scia della chiusura negativa della scorsa settimana. Milano a -0,79%, calo sugli 8 decimi di punto anche per gli altri listini principali.



Contrastate invece le Borse asiatiche. Giù Tokyo e Seul, che perde oltre l'1,2%, positive le Borse della Cina continentale dopo una nuova riduzione dei tassi da parte della Banca centrale - stavolta, di quelli sui prestiti a 1 e 5 anni.

Mentre sul mercato dei cambi continua il lento rafforzamento del dollaro nei confronti di tutte le valute principali, incluso l'euro, stamattina appena sopra quota 1,003, sempre più vicino alla parità che aveva toccato il mese scorso per la prima volta in vent'anni.

Tutto questo nella settimana che si chiuderà con il Simposio di Jackson Hole, tradizionale momento di incontro e dibattito per i banchieri centrali. Non trattandosi di una riunione di politica monetaria non arriveranno decisioni, ma gli operatori si aspettano indicazioni importanti sull'atteggiamento futuro della Federal Reserve dal discorso del presidente Powell, in programma venerdì.