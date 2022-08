Baghdad nel caos, morti e feriti negli scontri tra manifestanti

La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Iraq (Unami) ha invitato i manifestanti a "lasciare immediatamente la Zona internazionale" di Baghdad, gli edifici governativi e ha chiesto loro di "consentire al governo di continuare (ad adempiere) alle sue responsabilità di gestione dello Stato al servizio del popolo iracheno".

In una nota Unami ha denunciato gli sviluppi odierni come una "escalation estremamente pericolosa" e sottolineato come "le istituzioni dello Stato devono operare senza impedimenti al servizio del popolo iracheno sempre e in tutte le circostanze". "Il rispetto dell'ordine costituzionale si rivelerà ora cruciale", si legge.

Unami ha chiesto a "tutti di rimanere pacifici, collaborare con le forze di sicurezza e astenersi da azioni che potrebbero portare a una catena inarrestabile di eventi" con un appello a "tutti gli attori" politici a "lavorare per ridurre le tensioni" e a scegliere il "dialogo come unico mezzo per risolvere le divergenze". "Gli iracheni non possono essere tenuti in ostaggio di una situazione imprevedibile e insostenibile - conclude - E' in gioco la sopravvivenza stessa dello Stato".