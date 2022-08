"Banche per l'Italia": Abi chiede politiche economiche chiare e stabili

"Rimuovere i vincoli strutturali e attivare politiche economiche chiare e stabili". È una delle proposte indicate nel documento “Banche per l'Italia” inviato dal presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, e dal direttore generale, Giovanni Sabatini, alle Commissioni parlamentari e ai partiti in vista delle prossime elezioni parlamentari, per contribuire alle riflessioni programmatiche utili per la prossima legislatura.

L'associazione bancaria Italiana ha sintetizzato in una nota, in una prospettiva di medio termine, i principali temi di interesse per l'Italia secondo la visione delle banche operanti in Italia. Nella lettera si ricorda che il Paese è ancora in emergenza e che "occorre crescere". Per questo si afferma, nel documento, che "la pandemia e la guerra russo-ucraina rendono necessario che il percorso di crescita dell'economia italiana non si interrompa, anche perché il livello del reddito complessivo in Italia è ancora molto inferiore a quello del periodo precedente all'avvio della grande crisi economica e finanziaria". Una crescita che "deve essere inclusiva e sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale".

Il Paese è forza trainante Ue, regole chiare per gestione crisi

Il documento “Banche per l'Italia” dedica un ampio spazio all'confronto europeo, considerato "importante e ineludibile". E pertanto auspica: "Siamo e dobbiamo restare in Europa. Dobbiamo contribuire a far evolvere l'Europa". Per Abi, "l'Italia deve porsi l'obiettivo di essere forza trainante in Europa, valorizzando i suoi fondamentali, l'eccellenza delle imprese, la capacità di risparmio delle famiglie, la solidità del mondo bancario". E dopo aver ricordato il ruolo "essenziale" degli istituti di credito durante la pandemia in termini di sostegno a famiglie e imprese si sollecita "un quadro regolamentare nazionale e europeo che sappia perseguire la stabilità avendo come obiettivi la crescita sostenibile, l'occupazione e la competitività".

L'Associazione sollecita quindi la realizzazione di una "vera Unione bancaria europea" attraverso la realizzazione di Testi Unici europei delle Banche, della Finanza, del Fallimentare, del diritto penale dell'economia. Tra le proposte del documento si legge tra l'altro: "Va completata l'Unione bancaria europea, definendo chiare regole per la gestione delle crisi di banche di minori dimensioni; le normative europee sulle banche non devono essere rivolte al solo obiettivo della stabilità dei singoli intermediari ma devono contribuire a far crescere l'economia e farla crescere in modo sostenibile, creando le condizioni per un maggior sostegno finanziario a famiglie e imprese; il recepimento delle regole prudenziali internazionali, in primis quelle cd. di Basilea 3+, deve essere rivolto a facilitare il sostegno a famiglie e imprese evitando che sia attuato senza tenere conto delle specificità dell'economia europea con il rischio di aumentare il divario competitivo con gli Stati Uniti".

Vengono inoltre proposte una concreta attuazione del principio della proporzionalità della regolamentazione e della supervisione bancarie affinché l'economia italiana possa continuare ad essere sostenuta da un settore bancario diversificato. Mentre si considera "fondamentale contrastare ipotesi di penalizzazione (ponderazione diversa da zero/limiti di concentrazione) sul possesso di titoli di Stato da parte delle banche europee, creando problemi innanzitutto agli Stati emittenti nel collocamento delle loro emissioni" e "rivedere le regole in tema di Npl, in particolare quelle sugli automatismi negli accantonamenti a fronte dei crediti deteriorati al semplice trascorrere del tempo (cd. calendar provisioning)". L'Abi chiede inoltre che la nuova Autorità europea per il contrasto del riciclaggio debba avere sede in Italia.

Passo avanti su competitività, ma ancora insoddisfacente

Guardando all'Italia, l'Abi riconosce "passi avanti per recuperare competitività", tuttavia, sottolinea "la produttività, in particolare quella totale dei fattori, in Italia è ancora insoddisfacente nella comparazione internazionale". Per l'associazione "il pieno utilizzo delle risorse del Pnrr deve essere un obiettivo prioritario. Occorre quindi creare tutte le condizioni perché l'Italia usi queste risorse, rispettando i tempi concordati in Europa".

Per Patuelli e Sabatini "la competitività delle imprese e la produttività possono trovare nuovo slancio attivando politiche economiche mirate, chiare, stabili, immediatamente operative e rimuovendo i vincoli strutturali alla crescita". E per questo, puntualizzano, "non occorrono interventi a pioggia, servono politiche economiche rivolte ai fattori produttivi, per incentivarne un uso ottimale ed efficiente. È prioritario ridurre la dipendenza dell'Italia da fonti energetiche fuori dal proprio controllo". Vengono quindi auspicate “in un quadro di assoluta certezza giuridica, parità di condizioni tra le banche e gli operatori non bancari, attuando il principio ”stesse attività/stessi rischi/stesse regole/stessa vigilanza''.

Abi sostiene, quindi: "Occorre intervenire sul debito pubblico e sulla tenuta dei conti pubblici, con un efficace contrasto dell'evasione e soprattutto rafforzando la crescita, a tal fine le risorse del Pnrr" e "contrastare l'inflazione, tutelando il potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori senza però innescare automatismi che alimentino spirali inflazionistiche".

Si considera, poi "necessario incentivare fiscalmente la canalizzazione del risparmio verso investimenti a medio e lungo termine, evitando continue modifiche e revisioni normative. A tal fine occorre un contributo significativo anche degli investitori istituzionali". Deve anche proseguire il percorso di semplificazione e sburocratizzazione, "anche attraverso l'emanazione dei tanti decreti attuativi che ancora oggi non sono stati emanati", assicurando "stabilità nelle normative per evitare incertezze e disincentivi a scelte imprenditoriali di medio lungo termine". Così come vengono sollecitati "chiari e misurabili obiettivi per ridurre il divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno, con incentivi fiscali prolungati per l'investimento nel Mezzogiorno".