Bce, aumento dei tassi più alto del previsto a causa dell'inflazione

Sempre questa mattina si è espresso così il presidente della Bce, Christine Lagarde, in un'intervista a 'Madame Figaro', un inserto del quotidiano francese 'Le Figaro' sulle questioni di politica economica anche legate all'andamento della guerra: "Penso che siamo a un punto di svolta che è stato accelerato dalla guerra in Ucraina. Con il suo orrore, con la usa violenza ci costringe a rivedere una serie di priorità. In particolare per quanto riguarda la lotta ai cambiamenti climatici, la necessità di accelerare la transizione verso le energie non fossili e rinnovabili. La guerra ci porta anche a ripensare il nostro rapporto con gli altri: immaginare di essere una zona privilegiata e protetta di pace per sempre è finita. In termini economici, ciò significa che dobbiamo chiederci con chi stiamo facendo affari e a quali condizioni. Non sono a favore della deglobalizzazione ma sono piuttosto favorevole a una neo-globalizzazione che si baserà su principi diversi da 'sempre più economico, sempre più veloce'. Sono convinta che la logica che prevarrà sarà piuttosto quella del 'sempre più sicuro, sempre più vicino'. E che, in questo contesto, l'Europa è molto, molto ben posizionata", sottolinea Lagarde.

"Se oggi fossi a capo di una piccola, media o grande azienda i cui pezzi di ricambio arrivano da tutto il mondo, e vedessi che i costi di trasporto sono alle stelle, o che la sicurezza dell'approvvigionamento dipende dalle regole applicate da questo o quel governo, penso che guarderei da vicino la mia catena di approvvigionamento. L'indipendenza richiede una diversità di approvvigionamento e sicurezza legata alla prossimità", aggiunge il presidente della Bce.