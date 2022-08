Bene le borse, cala lo spread

Seduta ampiamente positiva per le borse europee che hanno migliorato l’andamento grazie a Wall Street (Dow Jones + 1,03% e Nasdaq + 2,01% alle 17 e 30 ora italiana). Milano ha chiuso a +1%, in linea con Francoforte e Parigi, mentre Londra ha segnato +0,49%. In evidenza a Piazza Affari il titolo Tod’s, +20,4% a 40 euro e 20 centesimi l’azione, sopra i 40 euro assicurati da Diego Della Valle che ha lanciato l’Opa sul 25% trattato in borsa. Bene anche i bancari, mentre hanno sofferto i tecnologici. Sul versante dei titoli di stato il rendimento dei titoli di stato è sceso al 2,94% con lo spread tra btp e bund a 212 punti base. In rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che ha superato i 100 dollari il barile dopo la decisione dell’Opec di limitare l’aumento della produzione a 100 mila barili al giorno da settembre. Infine, euro stabile contro dollaro a quota 1 e 02.