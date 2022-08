Usa: 1 miliardo di dollari in armi a Taiwan. Cina: stop alle ingerenze dagli Usa

Aumenta la tensione diplomatica tra Cina e Stati Uniti.

L'amministrazione Biden intende chiedere al Congresso di approvare la vendita di armi da 1,1 miliardi di dollari a Taiwan. Il pacchetto include 60 missili anti-nave Harpoon, 100 missili aria-aria Sidewinder e un'estensione del contratto del radar di sorveglianza.

La notizia è stata pubblicata questa notte dalla testata statunitense Politico che ha citato tre fonti vicine al governo.

Immediata la replica della Cina con le parole del portavoce della ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu: “Gli Usa devono smettere di vendere armi a Taiwan poiché qualsiasi contatto militare con l'isola viola il principio di ‘una sola Cina’ ”. Secondo Pengyu gli Stati Uniti “devono smettere di creare fattori che potrebbero portare a tensioni nello Stretto di Taiwan e dovrebbero dar seguito alla dichiarazione del governo Usa di non sostenere l''indipendenza di Taiwan'".

Il portavoce ha anche affermato che Pechino continuerà ad adottare misure decise e forti per difendere fermamente la sovranità cinese e gli interessi di sicurezza.

Si fanno quindi sempre più tesi i rapporti tra gli Stati Uniti e Cina, dopo un mese in cui si sono susseguiti gli incontri tra diverse delegazioni americane e la presidente taiwanese Tsai Ing-wen.

Due giorni fa due navi da guerra americane sono passate attraverso lo Stretto di Taiwan, largo 160 chilometri. Si era trattato degli incrociatori missilistici Uss Antietam ed Uss Chancellorsville: ufficialmente viaggiavano "attraverso le acque in cui si applicano le libertà di navigazione e sorvolo in alto mare in conformità con il diritto internazionale", come si era letto in un comunicato stampa della marina americana, dove si era precisato che "non c'era stata alcuna interferenza da parte di forze militari straniere".