Biden: "Gorbaciov, un uomo raro e lungimirante"

"Mikhail Gorbaciov è stato un uomo di notevole lungimiranza

Un leader raro: con l'immaginazione di vedere che un futuro diverso era possibile e il coraggio di rischiare la sua intera carriera per realizzarlo. Il risultato fu un mondo più sicuro e una maggiore libertà per milioni di persone".

A poche ore dalla morte dello statista e politico russo, arrivano così le parole del presidente Usa in una nota pubblicata dalla Casa Bianca.

“Quando salì al potere, la guerra fredda durava da quasi 40 anni e il comunismo da ancora più tempo, con conseguenze devastanti. Pochi funzionari sovietici di alto livello avevano il coraggio di ammettere che le cose dovevano cambiare. Come membro della Commissione Esteri del Senato, l'ho visto fare questo e altro”, ha reso noto Joe Biden che ha ricordato il lungo lavoro diplomatico tra l'ultimo presidente Urss e Ronald Reagan .

"Ha collaborato con il Presidente Reagan per ridurre gli arsenali nucleari dei nostri due Paesi, con il sollievo di quanti in tutto il mondo pregavano per la fine della corsa agli armamenti nucleari. Dopo decenni di brutale repressione politica, ha abbracciato le riforme democratiche. Ha creduto nella glasnost e nella perestrojka - apertura e ristrutturazione - non come semplici slogan, ma come la strada da seguire per il popolo dell'Unione Sovietica dopo tanti anni di isolamento e privazioni", ha proseguito Biden, sottolineando che "anche anni dopo aver lasciato l'incarico, era ancora profondamente impegnato. Quando Gorbaciov visitò la Casa Bianca nel 2009, parlammo a lungo del lavoro in corso tra i nostri Paesi per ridurre le scorte nucleari statunitensi e russe. È stato facile capire perché tanti in tutto il mondo lo stimassero così tanto". "Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici, e a tutti coloro che hanno beneficiato della sua fede in un mondo migliore", ha concluso il presidente Usa.