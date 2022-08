Biden nomina la prima donna alla guida del Secret Service

Kimberly Cheatle è stata scelta dal presidente Usa Joe Biden come prossimo direttore del Secret Service. È la prima volta che una donna viene nominata alla guida dell'agenzia che ha due compiti ufficiali: proteggere i leader politici del paese (presidente e vice ma anche ex presidenti e candidati alla presidenza oltre ovviamente alle loro famiglie) e salvaguardare l'infrastruttura critica e finanziaria degli Stati Uniti. L'agenzia per prassi protegge anche altre figure politiche vicine al presidente. Cheatle, che subentrerà a James Murray, in carica dal 2019, ha lavorato nel Secret Service per 27 anni.

"Sono orgoglioso di annunciare di aver scelto Kim Cheatle come prossimo Direttore dello United States Secret Service - scrive sul sito della Casa Bianca il presidente - Kim ha avuto una lunga e illustre carriera, è cresciuta di grado durante i suoi 27 anni con l'agenzia, diventando la prima donna nel ruolo di vicedirettore delle operazioni di protezione" ha dichiarato Biden, aggiungendo una nota personale: "Jill ed io conosciamo in prima persona l'impegno di Kim nei confronti del suo lavoro. Quando Kim si è occupata della sicurezza nel periodo in cui ero vicepresidente, ci siamo fidati del suo giudizio e dei suoi consigli".