Biden: "Trump rappresenta un semi-fascismo"

I repubblicani che seguono Donald Trump rappresentano un "semi-fascismo"". Joe Biden, impegnato in una raccolta fondi in vista delle elezioni di midterm in programma a novembre, attacca duramente il suo predecessore alla Casa Bianca. Per la prima volta il presidente ha collegato il movimento trumpiano al fascismo: "I repubblicani di Maga (Make America Great Again) non solo minacciano i nostri diritti personali e la sicurezza economica, ma rappresentano una minaccia per la nostra democrazia". Per l'inquilino della Casa Bianca: "non è solo Trump è l'intera filosofia che sta alla base. Io vi dico questo, è come il semi-fascismo".