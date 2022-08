I primi taxi senza conducente lanciati dalla Big tech Baidu

In Cina arrivano i primi taxi senza conducente. La big tech cinese Baidu, che possiede anche il principale motore di ricerca del Paese, lancia i primi taxi a guida autonoma: vengono sperimentati nelle città di Chongqing e Wuhan in quello che è un momento fondamentale per il futuro della mobilità in Cina. La società ha ricevuto il via libera e ha riferito che le licenze concesse al suo servizio di guida autonoma 'Apollo Go' ha segnato "un punto di svolta chiave" per il futuro della mobilità nel Paese.

A differenza dei robo-taxi lanciati a Pechino ad aprile, i 10 taxi (cinque per città), che circoleranno dal lunedì, saranno completamenti 'autonomi': non avranno un 'operatore addetto alla sicurezza' umano al volante in caso di emergenza. "Riteniamo che questi permessi siano una pietra miliare nel percorso che porta l'industria a potere implementare servizi di guida completamente autonomi su larga scala", ha affermato Wei Dong, responsabile delle operazioni di sicurezza del gruppo di guida intelligente di Baidu. Lo riporta il South China Morning Post.