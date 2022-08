Bimbo ferito a Brescia, la guardia giurata: "Mi assumo tutte le mie responsabilità"

Conferma che il suo assistito è indagato a piede libero e racconta che "il suo unico pensiero è per il bambino e per la famiglia del piccolo" Simona Camerlengo, avvocato difensore della guardia giurata che la notte di Ferragosto a Corte Franca nel Bresciano ha sparato contro alcuni cartelli stradali ferendo un bambino di due anni mentre era alla finestra di casa.

"È addolorato per quanto accaduto", riferisce. l'avvocato. "Ha spiegato agli inquirenti quello che è accaduto e ha la massima determinazione ad assumersi tutte le sue responsabilità - assicura Camerlengo -. Non pensa a se stesso o ad altro se non alle condizioni del piccolo".

Il piccolo, ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, nella notte tra lunedì e martedì è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Oggi i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo e, già in giornata, potrebbe lasciare la terapia intensiva.

Proseguono, intanto, le indagini dei Carabinieri su quanto accaduto. La guardia giurata di 46anni che ha sparato è indagata a piede libero per lesioni gravissime. Indagate anche le due persone che erano con lui e che a turno avrebbero sparato. Devono rispondere di di danneggiamenti, esplosioni pericolose. e porto abusivo di armi.