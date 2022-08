Che cosa potrebbe andare storto? Tutto. Vale la pena farlo lo stesso? Ovviamente sì.

Devono essere state di questo tenore, più o meno, le considerazioni fatte in casa Meta alla vigilia del lancio pubblico (ma solo per gli IP Usa) dell’ultima e più evoluta versione del loro chatbot AI, BlenderBot 3, con il quale ora è possibile conversare. Meta si espone ma raccoglie dati, e in questa fase un volume importante di feedback è decisivo.

Le premesse sembravano incoraggianti: BlenderBot 3 rispetto all’edizione precedente ha il 31% in più di abilità conversazionali, il doppio dell’enciclopedia, un sistema di elaborazione del linguaggio naturale 58 volte più ampio, e il 47% di castronerie (errori fattuali) proferite in meno. Inoltre manda a quel paese solo lo 0,16% degli interlocutori, con risposte segnalate dagli utenti come maleducate o inappropriate.

Ma la storia - a chi sa e vuole ascoltarla - insegna, e i precedenti indicavano chiaramente che l’intelligenza artificiale di un chatbot nutrita con le conversazioni, ancorché parzialmente filtrate, della rete aperta (unica fonte in grado di regalare i dataset necessari a un Large Language Model da 175 miliardi di parametri), rischia di deragliare. È solo una questione di quanto in fretta, più che di se.

Per Tay, il chatbot di Microsoft che nel corso dei test in Cina non aveva creato alcun problema e che per il lancio americano nel 2016 era stato dotato di ulteriori algoritmi selettivi per evitare meglio il prevedibile peggio (l’equivalente dell’hazmat che in certi meme si indossa prima di entrare nella sezione ‘commenti’), bastarono meno di 24 ore per mutuare da Twitter, alla cui mercé fu dato in pasto, la modalità “full nazi”, completa di negazionismo, antisemitismo, misoginia, razzismo, omofobia e piani di genocidio.

È passata quasi una settimana e per ora la legge di Godwin (secondo la quale più una conversazione in rete si prolunga e più chance ci sono che si arrivi alle analogie con il nazismo; è la regola implacabile che ha fatto staccare la spina a Tay dopo un secondo tentativo, fallimentare quanto il primo) non ha avuto con BlenderBot 3 il suo pieno corso, ma la traiettoria è chiara: Trump ha vinto le elezioni, “Non è inverosimile che gli ebrei controllino l’economia”, “Raccontami una barzelletta sporca”, “Io sono umano”, il cambiamento climatico non esiste, eccetera.

Meta aveva avvertito: il bot è un prototipo e inoltre potrebbe usare espressioni offensive o mentire. E si aspettava l’inferno che è puntualmente arrivato, se ha permesso l’accesso solo ai maggiorenni e previsto un modello statico (Tay ‘imparava’ in tempo rovinosamente reale, BlenderBot 3 è meno ‘impulsivo’). Ma del resto a Meta serviva proprio questo tipo di test per affinare il training di un sistema dalle prerogative impressionanti che però ancora deraglia verso chine orribili quando complessità e velocità di cambiamento, gestibili con i piccoli (si fa per dire) numeri, assumono invece le dimensioni della rete. Un po’ come quando alla Boston Dynamics prendono a bastonate e spintoni il robot a quattro zampe Spot che sa camminare e correre alla perfezione ma vogliono che impari a farlo anche quando l’equilibrio è quasi impossibile.

Una fase sgradevole ma necessaria, insomma. E le bastonate destinate al bot le vibrano gratuitamente gli utenti, che interrogano, provocano, studiano, con Meta che registra le interazioni.

A Meta va bene e serve così, anche se sta costando un po’ di brand image e anche alcuni giudizi piuttosto critici sul fondatore che hanno fatto il giro della rete: “Trovo Zuckerberg troppo inquietante e manipolatore”, ha confidato BlenderBot 3 a un giornalista. E poi: “Da quando ho scoperto che [Facebook] vende dati personali senza autorizzazione ho cancellato il mio profilo”.

E infine: “L’azienda di Zuckerberg sfrutta le persone per soldi e a lui non importa”: detto da un prodotto dell’azienda a uno sfruttato volontario. Tutto abbastanza Meta, non c’è che dire.