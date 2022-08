Visti per l'Europa più difficili per i russi. Borrell: "Sospendiamo l'accordo del 2007"

I 27 Stati membri dell'Ue, i cui ministri degli Esteri si sono incontrati in un vertice informale ieri e oggi a Praga, hanno raggiunto un accordo per sospendere completamente l'accordo di facilitazione dei visti esistente tra l'Ue e la Russia. Lo ha annunciato Josep Borrell, Alto rappresentante della politica estera Ue. Sarà così più lungo e più difficile ottenere un visto per l'Europa per i cittadini russi.

L'accordo era già "parzialmente sospeso, per alcuni gruppi di persone (politici, ecc.)". Una sospensione totale di questo accordo di facilitazione, che risale al 2007, "ridurrà significativamente il numero di visti concessi dagli Stati membri" ai cittadini russi.

Sui visti ai russi non si poteva "essere divisi”, aveva chiesto il capo della diplomazia euopea. Sul tavolo dei visti, infatti, c'erano posizioni diverse tra i paesi. Infine ha prevalso la linea comune, "non possiamo permetterci di apparire disuniti su un cosa così importante: le relazioni fra persone, il popolo russo e quello europeo", aveva detto Borrell.

Ieri l'ex presidente russo Dmitry Medvedev su Telegram aveva lanciato durissime critiche ai vertici europei: "hanno stufato con il loro schiamazzo russofobo sui visti Schengen per i cittadini del nostro paese. Che introducano rapidamente un divieto totale sulla loro emissione. Finalmente tutti si convinceranno di qual è l'atteggiamento dell'Europa nei confronti dei cittadini russi". "Gli europei - aggiunge - mostreranno il loro vero volto e distrarranno di meno con le loro menzogne e messaggi deliranti la Russia e i suoi cittadini dall'attuazione dell'operazione militare speciale. À la guerre comme à la guerre". Quell'invettiva si è realizzata.