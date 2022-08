Attesa per New York, l’Europa respira

Le aspettative di un avvio in progresso di Wall Street fanno respirare i listini europei che riducono le perdite. Milano cede lo 0,35%, in linea con l’andamento di Parigi mentre Francoforte si porta su posizioni di guadagno, +0,16%. Isolata appare Londra, che resta su un livello di perdita intorno al punto percentuale. A Piazza Affari cede Eni, -5,5%, dopo l’annuncio di una possibile ritocco delle tassazioni sugli extraprofitti. In evidenza invece alcune banche e industriali come Unicredit e Pirelli. Il prezzo del gas è in calo ad Amsterdam, a 245 euro il megawattora, in discesa anche il petrolio con il Brent a 95 dollari il barile. Il rendimento del nostro btp decennale sale al 3,88% ,emtre l’euro viaggia sulla parità contro dollaro.