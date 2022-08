Borse caute, a Piazza Affari vola Tod’s

Le tensioni tra Stati Uniti e Cina per la visita di Nancy Pelosi a Taiwan non si spengono e creano un nuovo motivo di forte incertezza per i mercati. La visita è appena terminata e ora i riflettori si accendono oltreoceano su Wall Street che - secondo i futures- dovrebbe aprire positiva.

Le borse europee intanto procedono con cautela in territorio positivo.

Milano è la più debole a +0,05%, Francoforte e Parigi guadagnano un quarto di punto percentuale, mentre Londra ha virato in territorio negativo a -0,02%.

A Piazza Affari oggi protagonista della seduta è il titolo Tod's. La famiglia Della Valle ha annunciato un'Opa volontaria: il prezzo offerto corrisponde ad euro 40 per azione (premio del 20,4% sul prezzo di chiusura di ieri di 33,23 euro). L'offerta è finalizzata ad acquisire il 25,55% delle azioni per raggiungere il 90% e dunque al delisting, ovvero l'uscita da Piazza Affari.

Il titolo vola a +20,29% e si allinea con l'offerta dell'Opa (40,2 euro).

Il petrolio continua a frenare: il brent è sceso sotto la soglia dei 100 dollai al barile. Si attendono le decisioni dei produttori riuniti nel vertice dell'Opec+.