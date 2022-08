Borse caute in attesa di Powell

Milano (+0,4%) si avvia a chiudere una settimana poco mossa, in linea con Parigi, Francoforte e Londra.



L'attenzione in Europa è tra le altre cose sulle materie prime, gas in particolare: stamane apertura in calo, poi risalita intorno ai 303 euro/mwH: nel giro di una settimana l'aumento è del 23 percento, del 1000 percento nel giro di un anno.



In mattinata attesi alcuni indicatori di prospettiva sull'economia italiana con la fiducia di consumatori e imprese.

I mercati poi attendono le parole di Jerome Powell, presidente della Fed, la banca centrale statunitense, alle 16 ora italiana, dal simposio di Jackson Hole, per avere indicazioni sulle prossime mosse relative ai tassi di interesse.