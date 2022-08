Borse deboli, scende il prezzo del gas

Chiudono in calo le piazze europee, con l'eccezione di Londra chiusa per festività. Milano riduce le perdite allo 0,24% grazie alla corsa sul finale di banche e petroliferi. Francoforte -0,61%, Parigi -0,83%. In calo anche Wall Street dopo le parole di Powell, governatore della Fed, sulla lotta all'inflazione. Lotta che porterà già a settembre a nuovi aumenti del costo del denaro. Giu' il prezzo del gas nonostante le parole della presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen sul fatto che bisogna prepararsi a una "potenziale interruzione totale del gas russo". Ad Amsterdam il prezzo si attesta a 278 euro al mwh. Sale il prezzo del Brent, sopra i 100 dollari al barile. Sul mercato dei titoli di stato spread a 230 punti base, il rendimento decennale balza al 3,78%. L'euro scende sotto la soglia della parità dopo la segnalazione, rilanciata dal Financial Times, che nel corso dell'ultima settimana sono aumentate le scommesse degli investitori stranieri su un ulteriore calo di valore della moneta unica.