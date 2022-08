Borse europee ampliano le perdite, gas a 288 euro

Ampliano le perdite le Borse europee, appesantite dai timori di una nuova stretta monetaria in arrivo in autunno. Milano scende a -1,31%, perdono oltre un punto percentuale anche Francoforte e Parigi mentre resiste Londra a -0,2%. Pesa anche l'ulteriore impennata del prezzo del gas, che tocca i 288 euro al megawattora, quasi il 18% in più rispetto a venerdì e il 190% in più rispetto a sei mesi fa.

Mentre sul mercato dei cambi continua il lento rafforzamento del dollaro nei confronti di tutte le valute principali, incluso l'euro, stamattina appena sopra quota 1,003, sempre più vicino alla parità che aveva toccato il mese scorso per la prima volta in vent'anni.

Tutto questo nella settimana che si chiuderà con il Simposio di Jackson Hole, tradizionale momento di incontro e dibattito per i banchieri centrali. Non trattandosi di una riunione di politica monetaria non arriveranno decisioni, ma gli operatori si aspettano indicazioni importanti sull'atteggiamento futuro della Federal Reserve dal discorso del presidente Powell, in programma venerdì.