Le Borse europee chiudono in netto calo, sale lo spread

Chiusura in netto calo per le Borse europee. Milano scivola a -1,04%, fa appena meglio Parigi, mentre Londra resiste a -0,27% nonostante il dato dell'inflazione in Gran Bretagna che a luglio ha toccato il 10,1%. La peggiore resta Francoforte, in calo di oltre due punti percentuali sui timori legati all'approvvigionamento di energia in Germania.

In rosso anche gli indici americani, in particolare il Nasdaq che anche oggi è il peggiore con una contrazione che supera l'1,5%.

Di nuovo sotto i riflettori il settore della grande distribuzione, stavolta però con due dati negativi: i conti di Target, altro gigante dei supermercati, che sono nettamente peggiori delle attese, e le vendite al dettaglio di luglio, che sono rimaste stabili mentre gli analisti scommettevano su un leggero rialzo.

Intanto, sul fronte delle materie prime, ripiega il prezzo del gas naturale a quota 224,17 euro al megawattora. Cala anche il petrolio con il Brent a 92,7 dollari al barile.



Sale a 222 punti base lo spread tra btp e bund tedesco.