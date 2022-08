Le borse europee chiudono positive nonostante l'inflazione

Chiudono in lieve accelerazione le Borse europee in questa penultima seduta della settimana. Milano sale a +1% sulla fine e resta la migliore; rialzi più contenuti, intorno al mezzo punto percentuale per Francoforte e Parigi, a 0,35% per Londra. In miglioramento dopo un avvio difficile Wall Street: l'indice Dow Jones appena sotto la parità, girano leggermente in positivo S&P 500 e Nasdaq. Questo nonostante i verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve, pubblicati ieri in serata, facciano pensare a una stretta monetaria meno forte del previsto nei prossimi mesi. Intanto, sul fronte delle materie prime, continua la fase di grande volatilità del prezzo del gas, che dopo il lieve calo di ieri oggi torna a salire e supera quota 240 euro al megawattora. In risalita anche il petrolio con il Brent che risale a 96,2 dollari al barile. Stabile a 222 punti base lo spread tra btp e bund tedesco, con il rendimento del decennale italiano che supera quota 3,3%.