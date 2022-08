Borse europee in accelerazione, sale lo spread

Accelerano al rialzo le Borse europee dopo la partenza positiva di Wall Street. Milano a +0,88%, superano il punto percentuale di rialzo Parigi e Francoforte. Tra i settori, un'altra seduta positiva per le utilities, con l'indice settoriale che sale di quasi l'1,85%; bene anche Tenaris, società di impiantistica energetica, in rialzo del 2,94%.

Positivi anche i listini americani: Dow Jones a +0,78%, Nasdaq in accelerazione a +1,38% trainato dai titoli del settore biomedico, dopo il via libera di ieri al Senato alla nuova legge che prevede, tra le altre cose, fondi pubblici per ridurre i costi dei medicinali.

Mentre sui mercati dei titoli di Stato risale la tensione intorno al Btp italiano, con lo spread che arriva a 212 punti base e il rendimento sul decennale che torna a superare il 3%. Rendimenti in rialzo anche per i Treasuries americani, soprattutto quelli a breve scadenza, per i timori degli operatori su un nuovo rialzo dei tassi superiore al previsto.