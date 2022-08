Borse europee in calo, Milano maglia nera

Chiusura di settimana negativa per le Borse europee. Milano è nettamente la peggiore, con un calo dell'1,75%. Perdono tra i 7 e gli 8 decimi di punto percentuale Parigi e Francoforte mentre Londra, in controtendenza, resiste appena sopra la parità. Effetto della giornata decisamente difficile del settore bancario, con tre titoli del listino principale - Bpm, Bper Banca e Fineco - che superano il 4% di calo e l'indice settoriale a -3,43%. Effetto delle tensioni legate all'inflazione, e quindi all'attesa di un nuovo rialzo del costo del denaro, e all'incertezza sulla situazione politica in Italia. Che pesano anche sui mercati del debito sovrano: lo spread tra Btp e bund tedesco sale ancora, a 227 punti base, e il rendimento del decennale italiano sfiora ormai il 3 e mezzo percento.

Avvio di seduta negativo anche per gli indici americani. Anche oggi, il più penalizzato è il Nasdaq, che perde oltre l'1,5%.

Mentre continua a crescere il prezzo del gas naturale, a 241,8 euro al megawattora.