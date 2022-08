Borse europee in ordine sparso dopo le minute della Fed

Dalle minute dell’ultima riunione si conferma la linea della Federal Reserve di combattere l’inflazione, ma a portata dell’aumento dei tassi potrebbe rallentare. Le borse cercano di prevedere l’entità del prossimo rialzo a settembre. Ieri chiusura negativa a Wall Street e calo anche in Asia. In Europa c’è invece spazio per qualche rialzo come a Milano (+0,31%) e Francoforte (0,19%).

Effetto della prospettiva dell’aumento dei tassi è la crescita dei rendimenti dei titoli Stato. Il nostro Btp decennale è ora al 3,33%, mentre sale di poco il differenziale con i Bund tedeschi a 223 punti base.

Sul fronte delle materie prime il prezzo del gas naturale resta in tensione. 232 euro al megawattora il valore di avvio di seduta, un aumento di oltre il 10% nell’arco di una settimana. Diverso l’andamento del petrolio. Il Brent del Mare del Nord resta poco sopra i 93 dollari al barile, rispetto a giovedì scorso -6.43%.