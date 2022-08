Borse europee negative

Ampliano le perdite a fine seduta le Borse europee dopo l'avvio contrastato di Wall Street. Milano chiude a -1,05%, anche Francoforte supera il punto percentuale di calo mentre è in controtendenza Londra appena sopra la parità. Tra i singoli titoli, a Piazza Affari il peggiore è StMicroelectronics, in calo di oltre il 5% in una giornata difficile per tutto il settore dei semiconduttori.

Deboli anche i listini americani, in attesa del dato sull'inflazione che sarà diffuso domani pomeriggio. Indice Dow Jones sulla pairtà, più pesante il Nasdaq a -1,05%. Appesantito, appunto, dalle società produttrici di microchip, dopo la seconda allerta profitti nel settore in due giorni - Nvidia ieri, Micron oggi, entrambe colpite da un calo della domanda che ridurrà il flusso di cassa nel prossimo trimestre.

Mentre continuano le tensioni sul mercato dei titoli di Stato europei, con lo spread tra Btp e Bund tedesco a 213 punti base. Sale anche il rendimento sul decennale italiano, che tocca quota 3,05%.