Borse europee positive, corre prezzo del gas

Chiudono in positivo le Borse europee nonostante la seduta incerta a Wall Street. Milano si ferma a +0,12%; fanno meglio Parigi, Londra e soprattutto Francoforte, che sfiora i 7 decimi di punto di rialzo.

Restano invece contrastati, ma in miglioramento, gli indici americani: Dow Jones in accelerazione a +0,54%, in calo l'S&P500 e soprattutto il Nasdaq che scende a -0,27%. Spicca il titolo di Walmart, il colosso della grande distribuzione, che oggi ha presentato conti trimestrali migliori delle attese: sale di oltre il 5,5%, con un segnale importante anche per i consumi di Oltreoceano.

Movimenti discordanti, intanto, sui mercati delle materie prime. Continua a salire il prezzo del gas naturale all'importazione in Europa, che dopo aver toccato e superato i 240 euro al megawattora si attesta ora a 226. . Su anche il prezzo dell'elettricità alla Borsa europea dell'energia, che supera la soglia dei 540 euro. Cala invece il prezzo del petrolio, sui timori di un calo di domanda per una possibile imminente recessione: Brent a 92,75 dollari al barile.