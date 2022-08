Borse in calo. Lieve rialzo per Milano

Il calo dell'indice pmi dell'Eurozona a luglio frena gli indici, che a fine seduta annullano i guadagni. Milano resta in territorio positivo, ma chiude a +0,11%, lontano dai massimi di giornata. In fondo al listino, vendite per Cnh (-3,3%) e la holding Exor (-3,7%) dopo aver annunciato l'imminente addio a Piazza Affari per il trasferimento della quotazione ad Amsterdam. Giù del 3,6% anche A2a. Recupera Saipem, +4,2%. Londra Parigi e Francoforte, -0,13%scendono sotto la parità mentre Wall Street tenta di restare in positivo. Forte discesa dello spread che chiude a 221 punti base, il redimento decennale scende sotto il 3%. In calo anche il petrolio, sotto i 100 dollari il Brent, sui timori rallentamento economico globale. .