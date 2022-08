L'ucraino Usyk si conferma campione mondiale dei pesi massimi. Zelensky: i cosacchi non si arrendono

L’Ucraina vince sul ring.

Il pugile Oleksandr Usyk si è confermato campione mondiale dei pesi massimi Wba, Ibf e Wbo battendo il britannico Anthony Joshua ai punti in 12 riprese, con verdetto non unanime (113-115, 115-113, 116-112). L’incontro è stato disputato sul tappeto del Superdome di Gedda, in Arabia Saudita.

In calzoncini che riportavano i colori della sua terra e sguardo di ghiaccio, il fuoriclasse ucraino aveva strappato il titolo al rivale inglese già un anno fa a Londra.

Prima della lettura del verdetto ha tenuto, assieme a Antohny Joshua, una bandiera dell'Ucraina sul ring di fronte ai telespettatori di tutto il mondo collegati per vedere il match.

Usyk è stato fino a marzo a combattere in prima linea contro la Russia. "Il mio mondo è Gesù Cristo, pace, questa vittoria è per tuttala gente del mio paese - ha detto un emozionato – e per tutti i militari che in questo momento lo stanno difendendo".

"Ora solo Dio sa cosa farò", ha concluso il campione.

Subito sono arrivati i complimenti da parte del presidente Volodymyr Zelenskyi che ha commentato su Facebook: "È stata difficile, ma è una vittoria importante e necessaria. Difendere il titolo di campione del mondo è un simbolo del fatto che tutti i cosacchi non si arrenderanno, combatteranno per questo e vinceranno sicuramente!".