Lula parla dell'inchiesta sulla corruzione nei suoi governi. Bolsonaro contro un giudice

Mentre in Italia la campagna elettorale per le prossime politiche è ormai entrata nel vivo, a meno di un mese dal voto, il Brasile “scalda i motori” in vista delle presidenziali di ottobre, che vedranno una sfida a due che suscita interesse anche al di fuori del Paese: l’attuale capo dello Stato, Jair Bolsonaro, cerca la conferma di un secondo mandato; dall’altra parte, il “redivivo” Luis Inácio Lula da Silva, già presidente tra il 2003 e il 2010, in corsa per tentare una terza scalata al Planalto (sede della presidenza della Repubblica, ndr).

Intanto, in un'intervista al telegiornale più seguito nel Paese Lula ha ammesso che c'è stata corruzione durante i suoi governi: “Non si può dire che non ci sia stata corruzione se le persone lo hanno confessato. Il problema è che quelle persone sono diventate ricche per aver confessato, loro (i pentiti) si sono guadagnati la libertà dicendo ciò che voleva il Pubblico Ministero, cosa che considero una follia”, ha detto l’ex sindacalista e capo dello Stato. Nel corso dello stesso colloquio, durante il Jornal Nacional di Tv Globo, ha definito l'attuale presidente Bolsonaro un “buffone di corte”.

Corruzione e inchieste, la difesa di Lula

La corruzione è un tema che tocca da vicino il candidato del Partito dei Lavoratori (sinistra, ndr), avendo pagato con il carcere il suo coinvolgimento in inchieste e scandali, tra cui il celebre Lava Jato (“autolavaggio”, ndr). Lula ha criticato la “denuncia premiata” usata dai pubblici ministeri in questa maxi-inchiesta anticorruzione, nell'ambito della quale è stato condannato ed è rimasto in prigione per 580 giorni, tra il 2018 e il 2019. “Qual è stato l'errore di Lava Jato? Ha superato i limiti dell'indagine ed è entrato nei limiti della politica. E l'obiettivo era Lula” ha dichiarato. Le cause contro l'ex presidente sono state annullate nel 2021 dal Tribunale supremo federale, quando si è accertato che il giudice Sergio Moro, responsabile dell'inchiesta, ha agito in modo parziale. Il leader del Pt ieri ha assicurato che in un suo eventuale governo “chiunque commette un crimine sarà condannato”.